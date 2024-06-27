В Челябинске сорвали сроки подготовки к строительству линии метротрамвая (ФОТО)

Движение по улице Овчинникова, закрытой из-за строительства линии метротрамвая в Челябинске, к обещанному сроку – 1 июля – не откроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сроки открытия проезда по улице Овчинникова в Челябинске перенесены из-за затянувшихся работ по подготовке строительной площадки метротрамвая.

По информации чиновников, в настоящее время здесь завершаются работы по переустройству водопроводных сетей, коллектора ливневой канализации, выносу сетей связи, ведется работа по обустройству временной дороги по улице Овчинникова. На деле это выглядит так:

«После завершения всех перечисленных работ, в том числе, врезки и переключения собственников прилегающих сетей и потребителей коммунальных услуг, будет восстановлен проезд по улице Овчинникова», – заверил представители ведомства.

В связи с этим сроки открытия движения по улице, планировавшегося на 1 июля, переносятся. В мэрию Челябинска уже направили заявление о продлении срока действия распоряжения «О прекращении движения транспорта по улице Овчинникова» до 1 сентября 2024 года.

Напомним, движение на этом участке было закрыто в начале декабря прошлого года. К 1 июля планировалось закончить подготовительные работы и пустить движение по одной полосе в каждую стороны, обеспечив подъезд к жилым и офисным зданиям. Однако теперь челябинцам придется ждать открытия еще минимум два месяца.

Впрочем, это далеко не первый перенос в истории строительства линии метротрамвая в Челябинске. Напомним, что во время ее презентации в мае 2021 года губернатор Алексей Текслер заявлял, что первая линия метротрамвая будет запущена к концу 2024 года. После начала специальной военной операции на территории Украины курирующий инфраструктурные проекты вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин допустил возможность сдвига сроков реализации, а чуть позже власти обозначили новую «отсечку» – конец 2025 года. А в октябре прошлого года замминистра строительства России Александр Ломакин заявил уже о начале 2026 года.

Впрочем, теперь региональные чиновники предпочитают ограничиваться лишь указанием года. Пока – все еще 2026-го.

Челябинск, Виктор Елисеев, Ульяна Белкина

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