В Челябинске такси подрезало пожарную машину и сбило пешехода

Автомобиль такси спровоцировал тройное ДТП и сбил женщину в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в Ленинском районе областного центра, на пересечении улиц Машиностроителей и Ереванской.
По словам горожан, автомобиль такси модели Hyundai Solaris, ехавший в среднем ряду, на повороте начал перестраиваться и попал под удар следовавшей за ним пожарной машины.
От удара «Урала» иномарка вылетела с дороги, задев попутно припаркованный Volkswagen и сбив стоявшую в пешеходной зоне женщину. 33-летнюю челябинку, пишет 74.ru, госпитализировали в больницу.
По факту ДТП начата доследственная проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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