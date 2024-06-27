На Южном Урале ожидаются очень сильные осадки

В Челябинской области ожидаются сильные ливни.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, 28-29 июня прогнозируются грозы, град (местами крупный), шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с, очень сильные осадки. По предварительным подсчетам за два дня может выпасть двухнедельная норма.

В связи с этим, в ближайшие трое суток возможен резкий подъем уровня воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища.

Челябинск, Софья Артемьева

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