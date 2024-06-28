28 июня ожидаются следующие события – Челябинск

28.06.2024, пятница
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09:00 Челябинск – Челябинцев приглашают пройти флюорографию (Сад Победы, центральная аллея) (необходим паспорт; результаты можно получить в городской поликлинике №8 по пр. Ленина, 3)
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10:00 Челябинск – Всероссийская ярмарка трудоустройства (ул. Степана Разина, 8)
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10:00 Челябинск – Начало единого дня оказания бесплатной юридической помощи (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс, автограф- и фотосессии чемпиона и призера чемпионатов Европы Тамерлана Башаева с воспитанниками школ и клубов Челябинской области (Центр дзюдо Дениса Ярцева, ул. Российская, 40а)
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15:00 Челябинск – Торжественное мероприятие в честь юбилея конноспортивного комплекса «Рифей» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению «Расулевских чтений» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, этаж 4)
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16:00 Челябинск – Вечер танцев для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка у главной сцены)
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16:00 Челябинск – Викторина «Любимые сказки» в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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17:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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17:30 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)
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18:00 Челябинск – Музыкальная гостиная в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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18:00 Челябинск – Закрытие сезона в Камерном театре: концерт актеров театра, огромный торт и профитроли для зрителей (пресс-подход – 17:20) (ул. Цвиллинга, 15)
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