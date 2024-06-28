28 июня ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Мастер-класс, автограф- и фотосессии чемпиона и призера чемпионатов Европы Тамерлана Башаева с воспитанниками школ и клубов Челябинской области (Центр дзюдо Дениса Ярцева, ул. Российская, 40а)