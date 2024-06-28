Угольный завод превратил жизнь южноуральской деревни в ад

Угольный завод под окнами испортил жизнь обитателей уральской деревни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в деревне Боровое Чебаркульского района окна домов выходят на цех по производству угля.

«Люди задыхаются от едкого дыма, угли с завода летят на траву, уже бывали пожары. У жителей постоянные першение и боли в горле, аллергии, головные боли», – рассказывают общественники.

Здесь не сушат вещи во дворе, не открывают окна, а все, что растет в огородах, надо мыть на несколько раз. Страдают почти тысяча человек. Около сотни из них – маленькие дети.

«Когда жители добиваются проверки завода, предприятие сбавляет обороты. Замеры показывают норму. Ударную мощность завод выдает по ночам, когда точно нет проверяющих», – отмечают активисты.

Когда-то на месте цеха действовала животноводческая площадка. Коровы и овцы по соседству сельчан устраивали. Но с 2010-х годов все резко изменилось. Здесь заработала печь по обжигу угля.

Общественники намерены обратиться в прокуратуру и региональное министерство экологии с требованием о проверке в отношении предпринимателей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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