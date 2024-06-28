«Шапочки из фольги» становятся модным трендом в Британии

Модная певица из Великобритании включила «шапочки из фольги» в свою коллекцию одежды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», панамы из фольги предлагает ценителям бренд британской певицы тамильского происхождения M.I.A.

Модные «шапочки» обеспечивают «эффективность экранирования 99,999%» электромагнитных волн благодаря текстилю Silver Street Shield, заявляют представители бренда.

Впрочем, вещи, представляемые модной компанией, гарантируют защиту не только головы. Так, оригинальные боксеры обещают защитить тестостерон и повысит фертильность, пишет телеграм-канал «Свободная касса».

Основавшая бренд певица известна своим настороженным отношением к новым технологиям. Так, еще в 2020 году она много писала о вреде вышек 5G.

Челябинск, Виктор Елисеев

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