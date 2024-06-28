Движение в районе главной площади Челябинска ограничат на две недели

Из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение автотранспорта в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские автомобилисты столкнуться с очередной помехой для движения на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. Однако введение ограничений перенесли из-за штормового предупреждения.

Напомним, ранее ремонтные работы планировалось начать вечером пятницы, 28 июня. В связи с этим движение по проспекту Ленина планировалось сузить до двух полос в обе стороны.

Однако в связи с неблагоприятными погодными условиями начало ремонта перенесли ровно на неделю. По обновленным данным, ограничения будут введены с 23 часов 5 июля. Продлиться оно должно 14 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube