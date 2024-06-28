Маршруту в пригород Челябинска добавят остановок

Автобусный маршрут между Челябинском и Сосновским районом продлили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 1 июня автобусный маршрут №492 «Челябинск (Чичерина) – Полетаево» продлевается от села Полетаево I-е до железнодорожной станции Полетаево.

Кроме того, в деревне Полетаево II-е автобус пройдет по улице Советской до остановки «Советская», на пересечении Советской и Совхозной. В остальном – без изменений.

Подробное расписание будет размещено на сайте gortans74.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

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