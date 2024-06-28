Движение в Ленинском районе Челябинска закроют на все выходные

Движение по улице Агалакова в Челябинске будет закрыто.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение движения связано с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы.
«С 20 часов 28 июня до 6 часов 1 июля будет закрыто движение транспорта по улице Агалакова в районе дома №25», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать дорожную остановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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