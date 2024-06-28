Движение в Ленинском районе Челябинска закроют на все выходные

Движение по улице Агалакова в Челябинске будет закрыто.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение движения связано с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы.

«С 20 часов 28 июня до 6 часов 1 июля будет закрыто движение транспорта по улице Агалакова в районе дома №25», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную остановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube