Глава Южного Урала первым сдал подписные листы в качестве кандидата в губернаторы

Челябинский облизбирком принял первый пакет документов с подписями парламентариев от кандидата на пост главы региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной избирательной комиссии, листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации, сегодня предоставил кандидат на должность губернатора региона, действующий глава Южного Урала Алексей Текслер.

«Он выдвинут Челябинским региональным отделением партии «Единая Россия» и стал первым, кто представил пакет документов на регистрацию», – отметили в избиркоме.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут 7-8 сентября текущего года. Ранее своих претендентов на пост губернатора выдвинули пять партий: от «Единой России» на выборы идет Алексей Текслер, от «Зеленой альтернативы» – Степан Соловьев, от «Яблока» – Ярослав Щербаков, от ЛДПР – Виталий Пашин, от КПРФ – Эльдар Гильмутдинов.

Однако теперь каждому из них предстоит собрать в свою поддержку подписи не менее 5% депутатов муниципальных представительных органов. По мнению экспертов, удастся это далеко не всем объявившим о своем желании побороться за пост губернатора.

Прием документов продлится до 18 часов 4 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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