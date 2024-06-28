На Ильменском фестивале закрыли палаточный лагерь

Из-за непогоды программу Ильменского фестиваля в срочном порядке корректируют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями на территории Челябинской области, объявленными синоптиками и МЧС, посетителям 48 Ильменского фестиваля запрещено размещение в палаточном лагере. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Форум любителей авторской песни начинается сегодня, 28 июня, на территории ГЛК «Солнечная долина» в Миассе.

По традиции, фестиваль должен был проходить в течение трех дней и закончиться в воскресенье. Обычно слушатели размещались в палаточном лагере, а фестивальная программа проходила на нескольких площадках под открытым небом.

Однако еще вчера синоптики объявили штормовое предупреждение на несколько дней. Дожди и сильный ветер ожидаются также в субботу, 29 июня. При этом именно завтра, по прогнозам синоптиков, шторм выйдет на свой пик.

В связи с этим организаторы решили отказаться от палаточного лагеря. Программа, намеченная на вечер 28 июня, перенесена в крытые помещения на территории ГЛК. О возможных изменениях на субботу и воскресенье объявят позже.

Напомним, ровно 10 лет назад, в середине июня 2014 года, шторм обрушился на палаточный лагерь Ильменского фестиваля. Тогда от удара стихии погибли три человека, в том числе двое детей семи и десяти лет. Десятки человек пострадали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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