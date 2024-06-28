Суд обязал ГОК в Челябинской области выплатить миллион рублей пострадавшему на предприятии рабочему

Суд взыскал 1 миллион рублей в счет возмещения морального вреда пострадавшему работнику южноуральской компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство Кыштыма обратилось по итогам проверки, проведенной по обращению работника, с которым произошел несчастный случай на производстве.

Установлено, что в феврале 2023 года машинист горно-обогатительного комбината в ходе выполнения работ получил тяжелую травму головы и перелом ноги со смещением. Степень вреда здоровью оценили как тяжкую.

Причинами несчастного случая послужили, помимо прочего, отсутствие должного контроля за производством работ со стороны ответственных лиц работодателя, а также неурегулированность правил работы с инструментом, пришли к выводу в прокуратуре.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу работника компенсации морального вреда в 1 миллион рублей.

Кыштымским городским судом требования прокурора удовлетворены частично, с работодателя взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Не согласившись с решением суда, прокуратура города подала в высшую инстанцию апелляционное представление с требованием увеличения компенсации морального вреда.

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда требования прокурора удовлетворила в полном объеме, в пользу работника с организации-работодателя взыскана компенсация морального вреда в 1 миллион рублей.

За исполнением судебного решения установлен контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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