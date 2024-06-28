Супругов-южноуральцев оштрафовали за избиение полицейских

Семейную пару из Карталинского района осудили за драку с сотрудниками ГАИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд признал семейную пару виновными в применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В декабре 2023 года супруги ехали на автомобиле. При этом мужчина, бывший за рулем, пребывал в изрядном опьянении. Машину остановил наряд ДПС. Карталинцу предложили выйти из машины, от чего тот категорически отказался.

Тогда один из полицейских попытался вытащить мужчину с водительского сиденья силой. На выручку своей «половинке» бросилась супруга. Она дважды ударила полицейского по голове. Еще один удар инспектор получил уже от мужа амазонки, который ради этого даже вышел из машины.

Суд учел наличие на иждивении у семейной пары 5 малолетних детей и оштрафовал мужчину на 50 тысяч рублей, женщину – на 40 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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