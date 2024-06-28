Топ-менеджера «Златмаша» наказали за семь вагонов, сошедших с железной дороги под Златоустом

Прокуратура рассказала об обстоятельствах схода с путей семи вагонов грузового поезда.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, к аварии привело неудовлетворительное содержание железнодорожного полотна.
Напомним, авария произошла 28 апреля текущего года на подъездном железнодорожном пути АО «Златмаш» в Златоусте. При выполнении маневровых работ с рельсов сошли 7 вагонов.
В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий к станции Уржумка Южно-Уральской дороги, содержится с нарушениями. «Выявлена гнилость шпал, несоответствие установленным параметрам ширины колеи, стрелочные переводы имеют технические неисправности», – рассказали в прокуратуре.
Транспортным прокурором в отношении одного из руководителей АО «Златоустовский машиностроительный завод» за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено дело об административном правонарушении, внесено представление.
В настоящее время принимаются меры к устранению нарушений.
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактического устранения нарушений находятся на контроле прокуратуры.
Челябинск, Виктор Елисеев
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