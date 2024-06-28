Топ-менеджера «Златмаша» наказали за семь вагонов, сошедших с железной дороги под Златоустом

Прокуратура рассказала об обстоятельствах схода с путей семи вагонов грузового поезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, к аварии привело неудовлетворительное содержание железнодорожного полотна.

Напомним, авария произошла 28 апреля текущего года на подъездном железнодорожном пути АО «Златмаш» в Златоусте. При выполнении маневровых работ с рельсов сошли 7 вагонов.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий к станции Уржумка Южно-Уральской дороги, содержится с нарушениями. «Выявлена гнилость шпал, несоответствие установленным параметрам ширины колеи, стрелочные переводы имеют технические неисправности», – рассказали в прокуратуре.

Транспортным прокурором в отношении одного из руководителей АО «Златоустовский машиностроительный завод» за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено дело об административном правонарушении, внесено представление.

В настоящее время принимаются меры к устранению нарушений.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактического устранения нарушений находятся на контроле прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube