В Челябинске экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Тюмень

Авиарейс из Москвы в Тюмень выполнил незапланированную посадку в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, сегодня, 28 июня, экипаж воздушного судна, следовавшего из Москвы в Тюмень, принял решение о производстве незапланированной посадки в аэропорту Челябинска.

Причиной приземления стал недостаток топлива. Самолет сел в столице Южного Урала в 2:25. В 8:45 борт вылетел по маршруту назначения.

Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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