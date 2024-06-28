В Челябинске экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Тюмень

Авиарейс из Москвы в Тюмень выполнил незапланированную посадку в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, сегодня, 28 июня, экипаж воздушного судна, следовавшего из Москвы в Тюмень, принял решение о производстве незапланированной посадки в аэропорту Челябинска.
Причиной приземления стал недостаток топлива. Самолет сел в столице Южного Урала в 2:25. В 8:45 борт вылетел по маршруту назначения.
Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия.
Челябинск, Виктор Елисеев
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