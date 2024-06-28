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Пятница, 28 июня 2024, 17:45 мск

Новости Челябинск

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Челябинец получил 15 лет за диверсию на железнодорожной станции

Вынесен приговор еще одному южноуральцу, выполнявшему указания украинских спецслужб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня, 28 июня, оглашен приговор в отношении жителя челябинского поселка Аэропорт.

Установлено, что в августе 2023 года южноуралец поджег шкаф с аппаратурой на станции Баландино и готовился к совершению аналогичного преступления в другом районе Челябинска. После задержания у челябинца обнаружили переписку с украинскими кураторами.

Суд признал мужчину виновным в совершении диверсии и приготовлении к ней и приговорил к 15 годам лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть – в колонии строгого режима.

Кроме того, с южноуральца взыскали возмещение имущественного ущерба на сумму 284 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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