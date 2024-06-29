29 июня – 1 июля ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Пресс-подход к заместителю министра социальных отношений Челябинской области Любови Истоминой на тему новых мер социальной поддержки для семей с детьми, которые введены с 1 июля 2024 года (министерство социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30)