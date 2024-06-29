29 июня – 1 июля ожидаются следующие события – Челябинск

29.06.2024, суббота
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10:00 Челябинск – Предварительные поединки этапа «Российского профессионального тура» по дзюдо Russian Judo Tour (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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11:00 Челябинск – «Гаражная распродажа» с лекциями и мастер-классами (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, 1-й этаж)
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11:00 Челябинск – Выпускной ЮУрГУ 2024 (в торжественном вручении дипломов выпускникам примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер) (Университетская площадь, пр. Ленина, 76)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Авторская встреча с творческим дуэтом LenInn Еленой Красненок и Инной Морозовой в рамках выставки «12,5%" (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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12:00 Челябинск – Программа выходного дня на Фестивале песочной скульптуры (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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12:00 Челябинск – Игровая программа «Путешествие в страну чудес» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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13:00 Челябинск – Открытый показ аниме-фильма режиссера Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, 2-й этаж)
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13:00 Челябинск – Программа «День молодежи» (парк им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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14:00 Челябинск – Празднование Дня молодежи «МолФест» (ПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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14:00 Челябинск – Киновечер «Кино в Саду» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «ЗенАрт» в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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16:30 Челябинск – Торжественное открытие этапа «Российского профессионального тура» по дзюдо Russian Judo Tour (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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17:00 Челябинск – Финальные поединки этапа «Российского профессионального тура» по дзюдо Russian Judo Tour (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
30.06.2024, воскресенье
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09:00 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)
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10:00 Челябинск – Предварительные поединки этапа «Российского профессионального тура» по дзюдо Russian Judo Tour (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал периодики)
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15:00 Челябинск – Городской фестиваль танца «ПушкинскийБАтЛ» (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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16:00 Челябинск – Концерт духового оркестра (ПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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16:00 Челябинск – Вечер тематического караоке «Самый лучший день» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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16:00 Челябинск – Акция «Парк нашего детства»: фото, воспоминания, истории, связанные с парком, в парковой библиотеке «Кают-компания»
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17:00 Челябинск – Финальные поединки этапа «Российского профессионального тура» по дзюдо Russian Judo Tour (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
01.07.2024, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2)
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12:00 Челябинск – Пресс-подход к заместителю министра социальных отношений Челябинской области Любови Истоминой на тему новых мер социальной поддержки для семей с детьми, которые введены с 1 июля 2024 года (министерство социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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