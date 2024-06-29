В Челябинской агломерации запустят еще один автобусный маршрут

С северо-запада Челябинска в Сосновский район запустят еще один автобус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», маршрут №142 «Челябинск (Чичерина) – Вавиловец» начнет работу с 1 июля.

«Запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать по улицам: проспект Победы, Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Академика Королева, 250-летия Челябинска, Татищева, Фруктовая, Восточная, Западная, Зеленая», – уточнили в организации.

До завершения работ на 250-летия Челябинска (участок от Академика Королёва до Северной) автобусы будут следовать в объезд по Северной (вместо Академика Королева).

С 1 июля по 31 августа запланировано 8 рейсов ежедневно. С 1 сентября число рейсов в дневное время планируется увеличить.

Подробное расписание будет размещено на сайте gortans74.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

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