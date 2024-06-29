Родители детей из лагеря на Южном Урале заявили о массовом отравлении

Родители детей, отдыхающих в детском лагере, принадлежащем ММК, рассказали об отравлении школьников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ДООК «Уральские зори», входящем в социальный блок ММК. Об этом рассказали родители, отправившие туда на отдых своих детей.

По словам магнитогорцев, дети почувствовали себя плохо 25 июня после очередной трапезы. У воспитанников началась рота, поднялась температура. На следующий несколько десятков школьников обращались к медикам.

«Дочь говорила, что 26 числа была большая очередь в медпункт, человек 40, – цитирует 74.ru мать одной из пострадавших. – Сейчас у моей дочери состояние нормализовалось. Никаких официальных комментариев от администрации лагеря не было озвучено. Знаю, что инициативная группа намерена написать официальное обращение в ММК, профсоюз, через который выделяются путевки в лагерь для детей сотрудников предприятия».

Интересно, что до 25 июня в группе детского лагеря в социальных сетях публиковали меню. В последующие дни подобных публикаций не было.

Администрация комплекса от комментариев пока воздерживается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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