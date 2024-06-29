В Челябинской области река вышла из берегов

В южноуральском поселке из-за разлива реки закрыли движение машин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стихия разгулялась в поселке Межевой, расположенном на территории Саткинского района.

Из-за проливных дождей вышла из берегов река Каменка. Вода затопила на дорожное полотно. В результате Госавтоинспекция закрыла движение по магистрали. При этом туристы к разливу отнеслись весьма спокойно.

«Дорогу перегородили смытые потоком деревья, на полотне – большой нанос камней и мусора, по-прежнему идет поток воды, с одной стороны моста провалилась почва, образовав огромную яму, – пишет издание «Саткинский рабочий». – А по реке продолжают плыть катамараны с туристами».

По информации местного СМИ, автомобилисты и туристический транспорт едут в обход через Блиновку, дорога там плохая, но, по словам очевидцев, есть шанс проехать.

Инспекторы, дежурящие на дороге в Межевом, говорят местным жителям, что дорогу откроют только после того, как прекратится поток воды, уберут препятствия и оценят безопасность движения по магистрали.

Напомним, в Челябинской области на протяжении последних двух недель наблюдаются сильные дожди и ливни. В начале текущей недели территорию региона покинул один циклон, однако к пятнице, 28 июня, погода вновь существенно ухудшилась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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