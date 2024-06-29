На Южном Урале эвакуировали два детских лагеря

В Челябинской области детей вывезли из двух оздоровительных лагерей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Озерска, детей из «Орленка» и «Звездочки» временно эвакуировали после отключения электричества в лагерях из-за стихии.

«На время устранения аварии юных озерчан вывезли из лагерей. Каждого из 550 отдыхающих детей централизованно вернули в город и передали родителям до устранения ситуации. Ремонт на месте обрыва электросетей уже начался. На подстанции работает аварийная бригада, также к ситуации подключились электрики «Маяка». На месте находятся генеральный директор «Маяка» Андрей Порошин и исполняющий полномочия главы города Сергей Гергенрейдер. По предварительным оценкам, на устранение обрыва электросетей уйдет до двух суток», – рассказали представители городских властей.

Аварийное отключение электроснабжения в двух загородных детских лагерях округа произошло сегодня, 29 июня, утром. Причиной стал порывистый ветер.

После устранения аварии детей вернут в лагеря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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