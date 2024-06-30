В Челябинской области вышла из берегов Юрюзань. В зоне подтопления десятки туристов

В Челябинской области спасатели эвакуируют туристов, попавших под удар стихии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, обильные осадки привели к выходу из берегов реки Юрюзань.

«Со вчерашнего дня уровень воды постоянно растет и уже превысил максимум весеннего половодья. Такого, по словам местных жителей, не наблюдалось последние несколько лет», – рассказали представители спасателей.

В Ашинском районе, в зоне подтопления оказалась туристическая база «Серебряный ключ», где в эти дни разместилось несколько групп туристов.

Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС и сотрудники пожарной охраны проводят эвакуацию туристов из опасной зоны.

Минувшей ночью от береговой линии к поселку Кропачева спасателями было эвакуировано 35 человек, в основном женщины и дети.

По предварительным данным вблизи подтопляемых участков у берегов Юрюзани остается еще около 50 человек. В эти минуты работы по оказанию им помощи продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube