В Катав-Ивановском районе наводнение нагрянуло в одно из сел

Вода затапливает земельные участки в Катав-Ивановском районе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», водная стихия второй день бушует на территории Катав-Ивановского района.
В субботу, 29 июня, большая воды пришла в административный центр муниципалитета. Из-за продолжительных дождей из берегов вышла река Катав.
К утру воскресенья, по информации местного издания «Авангард», вода пришла в частные дома на улице Усть-Катавской и в поселке Запань.
К середине дня напор воды в самом Катав-Ивановске ощутимо спал. Однако обострилась ситуация ближе к границе Башкирии, в селе Орловка. По информации МЧС, здесь оказались подтоплены порядка 10 приусадебных участков.
О подтоплениях сообщают и жители других городов Южного Урала, включая Челябинск и Копейск. Так, в областном центре подтопления наблюдаются в поселке Чурилово и Ленинском районе. В Копейске затопило площадь у ТРК «Слава» в центре города.
Челябинск, Виктор Елисеев
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