Экс-сенатор Цыбуо должен государству 14 млн рублей

получивший срок за взятки бывший сенатор СовФеда Константин Цыбко имеет корпусный долг перед государством. Он должен возместить почти 14 миллионов рублей штрафа по своему уголовному делу, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов.

Цыбко стал сенатором от Челябинской области в 2010 году. Летом 2014 года СовФед на заседании дал согласие Генпрокуратуре возбудить на Цыбко уголовное дело по статье о получении взятки.

В 2017 году суд признал экс-сенатора виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей.

Согласно имеющимся данным, Цыбко не оплатил 13 миллионов 817 тысяч 975 рублей назначенного ему уголовного штрафа, который с него пытаются взыскать.

Москва, Елена Васильева

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