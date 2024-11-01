1 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

01.11.2024, пятница
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10:30 Челябинск – Историко-познавательный час «Защита Отечества в одной картине» с видео экскурсией по Нижегородскому музею, зал картины К. Маковского «Воззвание Минина» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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12:00 Челябинск – Исторический экскурс «Единство народов России» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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12:30 Челябинск – Концерт вокально-хоровых коллективов «Песни для души» (Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41, факультет музыкального искусства)
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13:00 Челябинск – Показ моноспектакля «Я себе уже все доказал» в рамках фестиваля актерских работ им. В.И. Милосердова (Дом актера имени В. И. Милосердова, ул. Цвиллинга, 15)
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13:00 Челябинск – Акция «День народного единства» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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14:00 Челябинск – Молодежный форум «Я живу в России» совместно с администрацией Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – «Драматизация. Открытый подкаст»: обсуждение хореодрамы «Кармен» Челябинского Mini театра (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, главный зал)
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19:00 Челябинск – Показ спектакля «Последняя книга Томаса Вулфа» в рамках фестиваля актерских работ им. В.И. Милосердова (Дом актера имени В. И. Милосердова, ул. Цвиллинга, 15)
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19:00 Челябинск – Концерт «Мы разные, но мы едины», посвященный Дню народного единства (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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