В Челябинске два человека погибли и двое пострадали в столкновении фуры и легковушки

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Ленинском районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла в ночь с 31 октября на 1 ноября на пересечении улиц Машиностроителей и Нахимова.

По предварительным данным, в 23:25 четверга, 31 октября, 42-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» при повороте налево не пропустил «Ладу Приору», ехавшую в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия управлявший легковушкой 24-летний челябинец и его 25-летняя пассажирка скончались на месте до приезда скорой помощи. Также травмы получили еще два пассажира «Лады» – 39 и 24 лет. Они доставлены бригадой скорой помощи в больницу.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Госавтоинспекция Челябинска призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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