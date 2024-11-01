В Челябинске два человека погибли и двое пострадали в столкновении фуры и легковушки

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Ленинском районе Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла в ночь с 31 октября на 1 ноября на пересечении улиц Машиностроителей и Нахимова.
По предварительным данным, в 23:25 четверга, 31 октября, 42-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» при повороте налево не пропустил «Ладу Приору», ехавшую в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия управлявший легковушкой 24-летний челябинец и его 25-летняя пассажирка скончались на месте до приезда скорой помощи. Также травмы получили еще два пассажира «Лады» – 39 и 24 лет. Они доставлены бригадой скорой помощи в больницу.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Госавтоинспекция Челябинска призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.
Челябинск, Виктор Елисеев
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