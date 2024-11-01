Руководство СКР поставило на контроль ситуацию с южноуральском селе, в котором 70 лет не могут отремонтировать мост

В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за отрезанного от мира села.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах расследования уголовного дела по факту халатности местных чиновников.

Ранее о проблемах жителей села Череповка, расположенного на территории Южноуральска, напомнили активисты Общероссийского Народного фронта. Вот уже 70 лет власти не могут отремонтировать 30 метров моста, соединяющего населенный пункт с внешним миром. В итоге, чтобы попасть в школу, дети каждый день проходят опасный маршрут: через реку, по камням и островкам. Взрослым приходится пользоваться тем же маршрутом либо ехать объездным путем.

«Теперь Череповка практически отрезана от цивилизации. Другой путь слишком долгий, в объезд. Скорая и пожарная в этом случае едут дольше», – рассказывают общественники.

В июне текущего года вопрос к проблеме моста уже пытались привлечь внимание властей. Но ситуация не изменилась.

По информации пресс-службы областного следственного управления СКР, возбуждалось даже уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Однако постановление отменил заместитель прокурора Южноуральска. Это решение обжаловалось в прокуратуре Южноуральска, затем – в областном надзорном ведомстве, но безрезультатно.

Теперь уголовное дело вновь возбуждено – «с учетом дополнительно установленных обстоятельств».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить об установленных в ходе расследования обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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