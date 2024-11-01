Поллитровые алюминиевые банки стали в России экзотикой

Производители упаковки в России отказались от выпуска банок 0,5 литра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «Арнест упаковочные решения», крупнейший в стране производитель алюминиевых банок, сняла с производства тару объемом 0,5 литра. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report.

Некогда самый популярный формат алюминиевой тары «убила» штрикфляция, отмечают авторы канала. Зачастую, чтобы сдержать рост цен, производители, сохраняя прежние расценки на единицу товара, снижают его объем или массу в упаковке.

Этот процесс уже несколько лет наблюдается в производстве напитков: на смену поллитровой таре пришли банки и бутылки объемом 0,45 литра. Спрос на уменьшенную, но визуально практически не отличимую от предыдущей, упаковку, стабильно растет. И АУР (в состав которой входит и завод в Челябинской области) постепенно концентрировалась на выпуск банок 0,45 литра.

При этом, по данным компании, решение об отказе от некогда традиционных поллитровок приняли уже после того, как их выпуск снизился до 1% от общих объемов.

Производитель тары напомнил, что переход с формата 0,5 на 0,45 начался еще в 2016. И на него пошли все крупные производители напитков.

Впрочем, пока еще «полновесные» банки можно найти у некоторых российских поставщиков тары. Производят их и китайские компании. Но это будут уже совсем другие цены и, вероятно, некогда популярный формат теперь будут использовать только производители немассовых брендов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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