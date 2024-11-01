В главном ледовом городке Челябинска сделают больше аттракционов и скатов с горок

В мэрии Челябинска обещают сделать ледовый городок на площади Революции более наполненным.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ежегодно количество посетителей городка растет. Об этом рассказала начальник городского управления культуры Элеонора Халикова.
Так, в прошлом году в главном ледовом городке южноуральской столицы побывали более 300 тысяч человек.
В часы пиковых нагрузок на площадке скапливаются очереди, поэтому решено провести работу над ошибками, отметила чиновница. В новом городке будет больше скатов с горок, расширится зона фуд-корта (акцент планируется сделать на уральской кухне). Кроме того, будет проводиться в 1,5 раза больше тематических мероприятий, станет больше аттракционов, а также будет установлен новый теплый модульный туалет.
Напомним, в этом году тема городка – «Остров сокровищ». За эту концепцию проголосовало большинство челябинцев на Платформе обратной связи.
Челябинск, Виктор Елисеев
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