В главном ледовом городке Челябинска сделают больше аттракционов и скатов с горок

В мэрии Челябинска обещают сделать ледовый городок на площади Революции более наполненным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ежегодно количество посетителей городка растет. Об этом рассказала начальник городского управления культуры Элеонора Халикова.

Так, в прошлом году в главном ледовом городке южноуральской столицы побывали более 300 тысяч человек.

В часы пиковых нагрузок на площадке скапливаются очереди, поэтому решено провести работу над ошибками, отметила чиновница. В новом городке будет больше скатов с горок, расширится зона фуд-корта (акцент планируется сделать на уральской кухне). Кроме того, будет проводиться в 1,5 раза больше тематических мероприятий, станет больше аттракционов, а также будет установлен новый теплый модульный туалет.

Напомним, в этом году тема городка – «Остров сокровищ». За эту концепцию проголосовало большинство челябинцев на Платформе обратной связи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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