Снег накрывает горные районы Южного Урала. Ветер усилится до 26 метров в секунду

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, снегопад продолжает накрывать горные районы региона.

Водителям советуют по возможности воздержаться от дальних поездок.

Напомним, в ближайшие три дня в Челябинской области прогнозируются сильные и очень сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, сильные и очень сильные гололедные явления (отложение мокрого снега, гололед, гололедица), усиление ветра до 21-26 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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