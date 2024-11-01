УСТЭК приступает к эксплуатации муниципальных тепловых сетей в Челябинске

АО «УСТЭК-Челябинск» официально приступило к эксплуатации муниципальных тепловых сетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», с 1 ноября 2024 года компания начало эксплуатацию принадлежащих городу теплотрасс в зоне 01, на основании заключенного договора аренды.

«По оценкам специалистов, муниципальные сети находятся в ненормативном (в большинстве своем, крайне ненадежном) состоянии, но тем не менее, «УСТЭК-Челябинск» приступает к их эксплуатации и ремонту», – заявив представители гарантирующего поставщика.

На дату приема муниципальных сетей на них числится порядка 484 неустраненных повреждений.

«В связи с тем, что плановые замены изношенных участков в отопительный период невозможны, АО «УСТЭК-Челябинск» приложит все усилия для аварийного устранения «переданных вместе с сетями» повреждений и для оперативного устранения вновь возникающих дефектов», – заверили в компании.

Напомним, что с сентября текущего года предприятие, по просьбе администрации города и МУП «ЧКТС», уже приступило к устранению повреждений на муниципальных сетях, так как муниципальной организации не хватало собственных ресурсов. За сентябрь-октябрь было устранено 198 повреждений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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