В крупном сетевом магазине Челябинска нашли фальсифицированное сливочное масло

Россельхознадзор потребовал изъять из оборота фальсифицированное сливочное масло челябинского производителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, подделку обнаружили в ходе государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в магазине торговой сети «Ашан» в Челябинске в октябре текущего года.

Установлено, что в пробах сладко-сливочного крестьянского несоленого масла жирностью 72,5% (торговое название «Сулимовское») обнаружено наличие растительных масел и жиров на растительной основе, что говорит о фальсификации продукции.

«Производитель масла ИП Тимошкин В.М. (г. Челябинск) при выпуске продукции нарушил требования технических регламентов ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и нарушил интересы потребителя», – сделали вывод специалисты ведомства.

Предпринимателю было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 28 октября декларация о соответствии на масло признана недействительной. Соответствующие изменения внесены на сайт Росаккредитации.

Производителю рекомендовано усилить контроль за качеством выпускаемой продукции и обеспечить надлежащие условия производства при соблюдении требований технических регламентов ЕАЭС и ветеринарно-санитарных норм.

Информация направлена в управление Роспотребнадзора по Челябинской области для принятия мер по блокировке молочной продукции в ФГИС «Маркировка товара» (Честный знак) на кассе в розничных магазинах Челябинской области, а также изъятию из оборота.

Также о фальсификате поставили в известность комиссию по незаконному обороту промышленной продукции в Челябинской области, региональные министерство общественной безопасности и министерство сельского хозяйства для принятия мер при закупках и поставках пищевой продукции в социально-значимые учреждения Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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