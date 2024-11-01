В Челябинской области собрали больше 2 миллионов тонн зерновых

На Южном Урале завершилась уборка зерновых культур.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в ходе уборочной кампании 2024 года собрано 2,1 миллиона тонн зерновых в бункерном весе. Это чуть больше итогов 2023 года.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, региональные аграрии третий год подряд собирают более двух миллионов тонн зерна. Средняя урожайность выше прошлогодней, она составила 16 центнеров с гектара (14,5 центнеров с гектара в 2023 году, всего тогда собрали 2,08 миллиона тонн).

В лидерах по объему намолота зерновых – Кизильский (251,8 тысячи тонн в бункерном весе), Брединский (237,5 тысячи тонн) и Троицкий (207,9 тысячи тонн) районы. Самая высокая средняя урожайность зафиксирована в Сосновском районе – 19,5 центнеров с гектара. Правда, всего здесь собрали 25 тысяч тонн. Также в числе первых Верхнеуральский (18,4 центнера с гектара, собрано 152,3 тысячи тонн), Чебаркульский (17,9 центнера с гектара, собрано 69,5 тысячи тонн зерна) и Чесменский (17,7 центнера с гектара, собрано 160,7 тысячи тонн) районы.

В️ нынешнем году поставлен исторический рекорд по сбору пшеницы твердых сортов: 450 тысяч тонн в бункерном весе. По этому показателю область сегодня занимает второе место в России после Оренбуржья.

«Регион в последние годы наращивает площади посевов высокомаржинальных культур: твердой пшеницы, гречихи, подсолнечника. Урожай гречихи – 62 тысячи тонн в бункерном весе – также рекордный (в 2023 году – 46,3 тысячи тонн в весе после доработки). Подсолнечника в этом году планируется собрать 250 тысяч тонн, на сегодня собрано 137 тысячи тонн. Подсолнечник не боится заморозков, поэтому его убирают позже зерновых», – рассказали представители властей региона.

В правительстве отметили, что сельхозпредприятия второй год занимаются строительством зернохранилищ. По итогам этой работы с господдержкой планируется ввести складские помещения для зерна общей мощностью 65 тысяч тонн.

Растет и государственная поддержка аграриев. В этом году она составила 2,88 миллиарда рублей.

Отметим, что 2024 год стал третьим по объему собранного урожая в Челябинской области за последнее десятилетие. Более высокие показатели были отмечены лишь в 2017 году (2,3 миллиона тонн зерна, урожайность 16,8 центнера с гектара) и 2022 году (2,2 миллиона тонн зерновых, средняя урожайность – 16,5 центнеров с гектара). Всего же за постсоветскую историю больше 2 миллионов тонн зерна южноуральские аграрии собирали лишь восемь раз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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