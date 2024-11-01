Фигурантку дела в отношении экс-гендиректора ЧЭМК о педофилии не выпустили из СИЗО

Женщину, приводившую, по версии следствия, топ-менеджеру крупного промышленного челябинского предприятия несовершеннолетних девочек для утех, оставили под стражей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении челябинке меры пресечения в виде заключения под стражей еще на месяц.

Напомним, генерального директора ЧЭМК Павла Ходоровского задержали в июне текущего года. В отношении него возбудили несколько уголовных дел по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. 72-летнему челябинцу предъявили обвинения в развратных действиях, совершенных группой лиц, получении сексуальных услуг от несовершеннолетних, обороте порнографических материалов. Сразу после ареста южноуралец покинул должность гендиректора ЧЭМК.

Тогда же задержали и отправили в СИЗО молодую женщину, которую предъявили обвинение в сводничестве: по версии следствия, именно она приводила к Ходоровскому девочек.

7 августа суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца – до 11 ноября – для обоих фигурантов.

На этой неделе стало известно, что уголовное дело в отношении Ходоровского передано в суд – оно было выделено в отдельное производство после того, как челябинец заключил сделку со следствием.

Расследование дела в отношении его «партнерши» продолжается. В преддверии истечения срока содержания под стражей суд принял решение о продлении меры пресечения. до 10 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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