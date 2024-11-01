Житель Миасса вымогал деньги, угрожая пожаром, начитавшись чужих советов

Миасские полицейские задержали вымогателя, раскладывавшего в почтовые ящики записки с угрозами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Северный» обратилась 53-летняя жительница частного сектора Миасса. Женщина рассказала, что неизвестный требует перевести ему деньги, угрожая сожжением дома.

По словам хозяйки дома, она нашла в своем почтовом ящике записку, автор которой требовал перевести 5 тысяч рублей на счет криптокошелька. За невыполнение требований грозился сжечь дом.

Полицейские выехали на место, опросили возможных свидетелей и получили приметы подозреваемого.

Миасца задержали. Им оказался 34-летний местный житель. Ранее мужчина не был судим и работал консультантом. Но во время посещения сомнительных интернет-ресурсов узнал о «легком», хотя и незаконном способе заработка. И решил попробовать.

В отделе МВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по признакам вымогательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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