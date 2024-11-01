Прокуратура потребовала выгнать мужа экс-главы Коркинского округа из муниципального парламента

В действиях супруга экс-главы Коркинского округа нашли конфликт интересов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что 24 ноября, при избрании Натальи Лощининой на должность главы Коркинского муниципального округа ее супруг, депутат окружного собрания, принял участие в голосовании и отдал свой голос за кандидатуру своей жены. При этом, будучи заинтересованным лицом, он был обязан отказаться от обсуждения этого вопроса и участия в голосовании.

Кроме того, уведомления о возникновении личной заинтересованности в комиссию по урегулированию конфликта интересов от супругов не поступали, и заседания по этому вопросу не проводились.

Прокуратура внесла председателю собрания депутатов Коркинского муниципального округа представление, в котором поставлен вопрос об ответственности, в том числе влекущей досрочное прекращение полномочий депутата в связи с утратой доверия. Также о необходимости устранения нарушений законодательства о противодействии коррупции проинформированы региональные власти.

Интересно, что информация о конфликте интересов, возникшем почти два года назад, оказалась предана огласке только сейчас, после досрочной отставки г-жи Лощининой.

Напомним, о сложении с себя полномочий глава округа Наталья Лощинина заявила 30 октября. Причиной отставки послужили массовые беспорядки, произошедшие в Коркино на прошлой неделе после убийства женщины-таксистки, в котором обвинили представителей цыганской общины. Вчера, 31 октября, исполняющим обязанности руководителя муниципалитета был назначен Александр Орел, до этого возглавлявший Ленинский район Челябинска.

Между тем, после массовых беспорядков в Коркино в городской прокуратуре организован личный прием граждан работниками аппарата надзорного ведомства области, в том числе с использованием видео-конференц-связи. Он начался 28 октября и должен был продлиться до 2 ноября включительно. Однако принято решение о продлении работы приемной.

Личный прием граждан будет проводиться 3 ноября с 10:00 до 14:00, а также с 5 по 8 ноября с 10:00 до 17:00 в прокуратуре Коркино по улице Ленина, 20, кабинет №5.

Для приема с использованием видео-конференц-связи следует позвонить в прокуратуру области по телефону 8-904-817-74-21.

Заявителям на личном приеме необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также обращение на имя прокурора Челябинской области Донгаузера Игоря Валерьевича по доводам о нарушениях прав.

Челябинск, Виктор Елисеев

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