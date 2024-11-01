Еманжелинцу, устроившему на улице стрельбу из ружья, вынесли приговор

Жителю Челябинской области, открывшему стрельбу из ружья и ранившему незнакомца, огласили приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Еманжелинский городской суд признал 37-летнего жителя поселка Красногорский виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества.

В апреле текущего года южноуралец позвонил своему знакомому и напомнил о денежном долге. В итоге приятели разругались. Мужчина, бывший уже изрядно подвыпившим, схватил ружье и поехал к дому знакомого.

Здесь он принял за обидчика другого мужчину и открыл по нему огонь прямо из автомобиля. Незнакомец по которому он прицельно выстрелил не менее пяти раз, был ранен в голову и туловище, но успел скрыться.

После этого заимодавец разрядил ружье в автомобиль должника – ущерб, причиненный машине, превысил 126 тысяч рублей.

Южноуралец вину признал частично, заявив, что убивать никого не хотел, а его действия – не более чем хулиганство.

В итоге суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Также он на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с охотой, хранением и ношением охотничьего пневматического либо огнестрельного оружия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube