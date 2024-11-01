«Магнитка» дома упустила победу над «Сибирью»

Магнитогорский «Металлург» в родных стенах уступил «Сибири» из Новосибирской области – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Сибирь» явно пришла в себя после разгрома в Челябинске, и в сегодняшнем матче сдаваться не собиралась. Хотя в первом периоде хозяева чувствовали себя вполне уверенно.

Уже на 6-й минуте встречи «Магнитка» открывает счет: хозяева убежали в контратаку «два в одного», Андрей Козлов отдал шайбу направо, и Артем Минулин практически из круга вбрасывания переправил ее в угол ворот сибиряков – 1:0. А за 27 секунд до первого перерыва магнитогорцы реализовали большинство: Даниил Вовченко выстрелил по воротам, вратарь отразил шайбу, но Александр Петунин вернул ее обратно – 2:0.

В начале второго игрового отрезка уже гости сумели разыграть «лишнего» игрока после удаления в стане «металлургов». Сергей Широков подхватил шайбу после отскока от заднего борта и отправил ее прямиком в ворота уральцев – 1:2.

Начало третьего периода «Металлург» оставил за собой, и на 42-й минуте Никита Михайлис немного успокоил болельщиков «Магнитки», вновь увеличив отрыв – 3:1.

Но в середине игрового отрезка собрались игроки «Сибири». На 49-й минуте Энди Андреофф с разворота отправляет шайбу на пятак, и Сергей Широков оформляет дубль – 2:3. А через полторы минуты гости выигрывают борьбу в чужой зоне, и Владислав Кара сравнивает счет – 3:3.

И это еще не все. «Сибирь» продолжает прессинговать, и на 58-й минуте все тот же Владислав Кара выводит новосибирцев вперед – 3:4, обидное поражение «Магнитки».

После этого матча «Сибирь» поднимается на пятую строчку Восточной конференции, потеснив «Металлург».

Челябинск, Виктор Елисеев

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