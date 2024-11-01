Снижение дефицита и планы на коммерческие займы: власти Южного Урала представили проект бюджета-2025

Правительство Челябинской области внесло в законодательное собрание проект бюджета на ближайшие три года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов Челябинской области, показатели областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, в соответствии с законодательством, сформированы на основе прогноза социально-экономического развития региона.

«Устойчивость региональной экономики позволяет закладывать в проект бюджета позитивную динамику по доходам, – заявил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. – При этом, ориентируясь на прогнозы экономистов, мы все же стараемся максимально полно учитывать факторы, которые могут повлиять на доходы и создать риски их недополучения».

Исходя из складывающихся трендов, прогноз собственных налоговых и неналоговых доходов области на 2025 год сформирован в объеме 272,4 миллиарда рублей с приростом к первоначальному бюджету 2024 года на 17,4%.

В целом доходы бюджета на следующий год с учетом частично распределенных на текущий момент федеральных трансфертов запланированы на уровне 280 миллиардов рублей, с приростом к первоначальному бюджету 2024 года на 4,8%.

«Федеральные трансферты для всех регионов, в отличие от предыдущих лет, пока распределены в минимальном объеме, лишь на 12% от запланированного в целом объема. Поэтому ждем дополнительного распределения, которое скорректирует динамику по доходам и расходам области в бо́льшую сторону, – пояснил министр. – Там будут средства на самые актуальные направления жизнедеятельности региона, включая реализацию обновленных национальных проектов, а также инфраструктурные бюджетные кредиты, которые планируется внести в областной бюджет ко второму чтению».

Пока же, на текущий момент, общий объем расходов, планируемый на 2025 год, составляет 307,2 миллиарда рублей. При этом порядка 70% от указанной суммы – это расходы социального характера.

Таким образом, дефицит бюджета в 2025 году составит 27,2 миллиарда рублей. Сбалансировать доходы и расходы планируется коммерческими заимствованиями, которые на данном этапе предусматриваются исключительно для подстраховки исполнения бюджета.

«Возможность привлечения займов рассматривается лишь в крайних случаях, когда в полном объеме будут использованы все меры по привлечению дополнительных доходов и повышению эффективности бюджетных расходов», – подытожил министр.

Отметим, что дефицит бюджета в первоначальной редакции 2024 года оценивался в 64,1 миллиарда рублей, а после внесения вчера, 31 октября, изменений составляет 75,4 миллиарда рублей.

Впрочем, в проекте бюджета на 2024 и плановые 2025-2026 годы сначала речь также шла о снижении бюджетного дефицита. Однако после принятия его в декабре прошлого года он, наоборот, вырос на 15%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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