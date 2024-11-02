2 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

02.11.2024, суббота
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11:00 Челябинск – Работы с интерьерами дома купца Беляевского на Труда, 89 (Штаб хранителей наследия, ул. Труда, 89)
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11:00 Челябинск – Показ спектакля «Собака» в рамках фестиваля актерских работ им. В.И. Милосердова (Дом актера имени В.И. Милосердова, ул. Цвиллинга, 15)
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11:00 Челябинск – Торжественное вручение паспортов школьникам города Челябинска (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Встреча в «Уютном историческом клубе» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:30 Челябинск – Литературно-познавательный день «Люби свой край, уважай свою историю» (парк имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, дом «Аквариум»)
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14:30 Челябинск – Показ спектакля «Пиковая дама» в рамках фестиваля актерских работ им. В.И. Милосердова (Театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Программирование игр на PYTHON» (Центр межкультурных коммуникаций, ул. Цвиллинга, 61)
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17:00 Челябинск – Акция «Ночь искусств» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел литературы по искусству, главный зал)
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17:00 Челябинск – Показ спектакля в стиле клоунады «Банные истории» в рамках фестиваля актерских работ им. В.И. Милосердова (Дом актера имени В.И. Милосердова, ул. Цвиллинга, 15)
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