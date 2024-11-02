Жена челябинского замминистра пыталась оспорить взыскание с мужа 11 миллионов рублей

Суд отказал жене высокопоставленного челябинского чиновника в жалобе на взыскание с мужа 11 миллионов рублей, происхождение которых он не смог объяснить.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, седьмой кассационный суд общей юрисдикции отказал супруге бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина, осужденного за получение взятки, пытавшейся оспорить решение о взыскании с мужа 11 миллионов рублей в доход государства.

Напомним, чиновника задержали 3 июня 2021 года. По версии следствия, в период с декабря 2020 по март 2021 года он получил от представителя коммерческой организации 1 миллион 184 тысячи рублей. За это чиновник содействовал положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой направили на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией.

В марте 2023 года суд приговорил бывшего высокопоставленного чиновника к 13 годам колонии строгого режима, со штрафом в 47 миллионов рублей. Кроме того, в течение 10 лет после отбытия срока ему запретили занимать должности на государственной службе. Позднее апелляционная инстанция признала состояние здоровья экс-чиновника смягчающим наказание обстоятельством, снизив срок заключения и запрета на госслужбу до 12 и 9 лет соответственно. А размер штрафа – до 41,1 миллиона рублей.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что в бытность Белавкина госслужащим (в 2014-2015 годах) его родители-пенсионеры обзавелись дорогим имуществом: автомобилем Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 2,2 миллиона рублей, земельным участком в поселке Кременкуль площадью более 1 тысячи квадратных метров кадастровой стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей, на котором был возведен жилой дом стоимостью 7,4 миллиона рублей. Так как на собственные доходы родственники министра все это купить не могли, прокуратура пришла к выводу, что оплачивал покупки и строительство сам чиновник, а родители были лишь номинальными собственниками.

Объяснить происхождение внезапно обнаруженного имущества стоимостью почти 11 миллионов рублей бывший замминистра не смог (эта сумма превышала задекларированные доходы чиновника и его жены за предыдущие три года), и в июле текущего года апелляционный суд постановил взыскать с бывшего чиновника в доход государства сумму, эквивалентную стоимости проданного к тому времени имущества.

Это решение и попыталась оспорить супруга Ивана Белавкина. Однако суд кассационной инстанции, отметив, что обращение в доход государства имущества бывшего служащего, сокрытого от декларирования путем регистрации на близких родственников, отвечает требованиям закона и согласуется с общепринятыми стандартами в сфере противодействия коррупции, признал решение законным и обоснованным. И в удовлетворении жалобы отказал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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