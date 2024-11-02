Посещение бесплатной консультации в стоматологии закончилось для челябинки незапланированным кредитом на 700 тысяч рублей

Челябинцы обвинили стоматологическую клинику в навязывании крупного кредита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», побывать на бесплатной консультации в стоматологической клинике 57-летняя жительница Челябинска решила, изучив на сайте организации объявление об акции. Посетителям обещали 3D-снимок, исследование при помощи интраоральной камеры, осмотр и консультацию нескольких врачей, а также составление подробного плана лечения.

В понедельник, 28 октября, она пришла в клинику. А вышла оттуда через несколько часов с кредитными договорами на 700 тысяч рублей.

Челябинцы отмечают, что к врачу у них претензий нет: стоматолог осмотрел женщину, подробно рассказал обо всех проблемах, которые у нее есть. «А после этого включились другие сотрудники, которые начали «обработку», – рассказывает муж горожанки. – Давили психологически, не давали позвонить кому-то из родных, не давали даже выйти в туалет. Все это продолжалось четыре часа, пока она не подписала кредитные договоры. А когда это произошло, они быстро составили план лечения на полученную от банков сумму с просто «конскими» ценниками, которые больше тех, что указаны у них на сайте».

По словам южноуральцев, представленный женщине план лечения потребовал затрат на 805 тысяч рублей. Впрочем, ей тут же предоставили скидку более чем в 100 тысяч. Так что окончательная сумма немногим превышала 698 тысяч рублей.

Ошеломленная напором кредитных специалистов, челябинка даже не сразу решилась рассказать супругу о кредитах: на возврат 700 тысяч рублей с процентами семейный бюджет не был рассчитан. На следующий день горожане вновь пришли в клинику. На этот раз – чтобы расторгнуть кредитные договоры.

Однако, как утверждают челябинцы, услышав, для чего они вернулись, сотрудники вызвали полицию. Возмущенные супруги написали заявление на действия медицинской организации в полицию. При этом челябинец уверен, что они – далеко не единственные, попавшие в ловушку «бесплатной консультации».

В пользу его подозрений говорят некоторые отзывы об этой же клинике в интернете, где горожане говорят о навязываемых кредитах. Впрочем, стоит отметить, что и положительных откликов об организации достаточно. Правда, касаются они, в основном, медицинского персонала. А вот финансовых специалистов не слишком жалуют иногда даже те, кто готов и дальше обращаться к стоматологам клиники.

В самой медицинской организации категорически отрицают, что удерживали клиентку в офисе и навязывали ей кредит. «Стоматологические услуги – вещь достаточно серьезная, и чтобы там что-то навязывали, придумывали – этого, конечно же, нет, – цитирует 74.ру представителя клиники. – Есть альтернативные способы, они в договоре прописаны – можно за наличку, можно кредит. Обычно суммы большие, потому что услуги стоматологические дорогие. Особенно если речь идет о протезировании, об имплантах, о коронках. Второй момент – любой договор оказания услуг можно расторгнуть, оплатив все фактически оказанные услуги, в этом нет никакой проблемы. Почему была конфликтная ситуация? Я предполагаю, что это было на эмоциях. Потому что я знаю, что на сегодняшний момент сотрудники созвонились с клиенткой и они придут обсуждать, оформлять все эти моменты уже без эмоций».

Что касается вызова полиции, сотрудники вынуждены были пойти на это, уверяют в организации. «Пришел ее муж, пришли сыновья, там всего шесть человек было, и они непонятно почему устроили настоящий скандал. Они выключили свет, вырубили рубильник в клинике... В этот момент шли операции у других пациентов. Врачи испугались за здоровье пациентов», – говорят представители клиники.

В полиции Челябинска подтвердили, что сейчас идет проверка обстоятельств конфликта в стоматологии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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