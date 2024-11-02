Разработки уральских металлургов получили три «золота» «Метал-Экспо»

ММК на «Металл-Экспо» завоевал три «золота» за высокотехнологичные разработки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания стала обладателем трех золотых медалей Международной промышленной выставки «Металл-Экспо'2024». Награды присуждены ММК за высокотехнологичные разработки, созданные в партнерстве с ведущими отраслевыми научными организациями страны.

В частности, золотой медали лауреата «Металл-Экспо» ММК удостоен за совместную с МГТУ им. Г.И. Носова разработку инновационной технологии производства стального сортового проката с улучшенными техническими характеристиками для машиностроения, строительства и автомобилестроения.

Также «золото» получил совместный проект ММК и ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина». Речь идет о разработке и внедрении в производство на ММК новой стали для мостостроения класса прочности 345 с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии.

Кроме того, совместно с АО «НПП Машпром» комбинат отмечен за разработку, освоение производства и внедрение в коксовом цехе ММК дверей коксовых батарей повышенной газоплотности для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Золотые и серебряные медали «Металл-Экспо» оргкомитет выставки учредил для поощрения и популяризации отечественных производственных, научно-производственных и научно-исследовательских коллективов, разработавших и внедривших в эксплуатацию современное оборудование и технологии, освоивших производство новых видов высококачественной металлопродукции.

В этом году соискание звания лауреатов был представлен 51 проект в сфере производства металлопродукции, металлообработки, оборудования и технологий, экологии и ресурсосбережения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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