Экс-гендиректора ЧЭМК, обвиняемого в сексе с несовершеннолетними, отпустили домой

Бывшему топ-менеджеру челябинского завода изменили меру пресечения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отношении 72-летнего челябинца, заключившего сделку со следствием, изменили меру пресечения.
Бывший генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский, проведший почти пять месяцев в СИЗО, отпущен под домашний арест. Новая мера пресечения установлена на полгода.
Напомним, топ-менеджера уральского предприятия задержали в июне текущего года. В отношении него возбудили несколько уголовных дел по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. 72-летнему челябинцу предъявили обвинения в развратных действиях, совершенных группой лиц, получении сексуальных услуг от несовершеннолетних, обороте порнографических материалов. Сразу после ареста южноуралец покинул должность гендиректора ЧЭМК.
Тогда же задержали и отправили в СИЗО молодую женщину, которую предъявили обвинение в сводничестве: по версии следствия, именно она приводила к Ходоровскому девочек.
Обоих фигурантов отправили в СИЗО.
На этой неделе стало известно, что уголовное дело в отношении Ходоровского передано в суд – оно было выделено в отдельное производство после того, как челябинец заключил сделку со следствием.
Расследование дела в отношении его «партнерши» продолжается. В преддверии истечения срока содержания под стражей суд принял решение о продлении ей меры пресечения, оставив в СИЗО до 10 декабря.
Челябинск, Виктор Елисеев
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