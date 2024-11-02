Экс-гендиректора ЧЭМК, обвиняемого в сексе с несовершеннолетними, отпустили домой

Бывшему топ-менеджеру челябинского завода изменили меру пресечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отношении 72-летнего челябинца, заключившего сделку со следствием, изменили меру пресечения.

Бывший генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский, проведший почти пять месяцев в СИЗО, отпущен под домашний арест. Новая мера пресечения установлена на полгода.

Напомним, топ-менеджера уральского предприятия задержали в июне текущего года. В отношении него возбудили несколько уголовных дел по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. 72-летнему челябинцу предъявили обвинения в развратных действиях, совершенных группой лиц, получении сексуальных услуг от несовершеннолетних, обороте порнографических материалов. Сразу после ареста южноуралец покинул должность гендиректора ЧЭМК.

Тогда же задержали и отправили в СИЗО молодую женщину, которую предъявили обвинение в сводничестве: по версии следствия, именно она приводила к Ходоровскому девочек.

Обоих фигурантов отправили в СИЗО.

На этой неделе стало известно, что уголовное дело в отношении Ходоровского передано в суд – оно было выделено в отдельное производство после того, как челябинец заключил сделку со следствием.

Расследование дела в отношении его «партнерши» продолжается. В преддверии истечения срока содержания под стражей суд принял решение о продлении ей меры пресечения, оставив в СИЗО до 10 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube