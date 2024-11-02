Озерчанка отдала мошенникам 590 тысяч рублей после рассказа о финансировании экстремистов

Жительница Озерска перевела мошенникам 590 тысяч рублей через QR- код на экране банкомата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, новым способом получения наличных мошенниками становится перевод через QR-код на экране банкомата.

Также они просят приобрести наушники и с их помощью слушать инструкции, так как человек у банкомата с телефоном, который переводит деньги, вызывает подозрения у окружающих. Таким образом злоумышленники пытаются изолировать своих жертв от неравнодушных граждан, которые могут пресечь попытку обмана.

Именно так жительница Озерска лишилась своих денег. В мессенджере ей пришло сообщение от пользователя с таким же именем и фотографией, как у ее руководителя. В переписке сообщалось, что скоро с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов, которому необходимо оказать содействие. Вскоре женщине поступил звонок в мессенджере от незнакомца, сообщившего, что через ее счет бухгалтерия списывает деньги, которые направляются на счет экстремистской организации. В отношении бухгалтера уже возбуждено уголовное дело, а в отношении нее пока что проводится проверка.

В связи с этим озерчанку предупредили, что, если у нее дома хранятся наличные, во время обыска их могут изъять, поэтому деньги необходимо перевести на счет в специальный банк.

После этого ей по видеосвязи позвонил якобы другой сотрудник правоохранительных органов и для убедительности предоставил поддельное удостоверение. Он попросил приобрести беспроводное зарядное устройство и наушники, чтобы никто не слышал их дальнейший разговор, и убедиться в том, что у банкомата никого нет.

Дальнейшие инструкции дал лжесотрудник банка, который был постоянно на связи, и с помощью демонстрации экрана женщина снимала QR-код на экране банкомата, через который мошенники получили 590 тысяч рублей – ее личные накопления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Полицейские обращают внимание на то, что сотрудники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону и с помощью мессенджеров.

«Если вас просят перевести деньги, перезвоните в банк или организацию, от имени которой якобы поступил звонок, и уточните информацию. Никогда не совершайте финансовые операции по инструкциям, полученным от незнакомых людей», – настоятельно советуют правоохранители.

Челябинск, Виктор Елисеев

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