В Челябинске подростки избили 12-летнюю школьницу. Возбуждено уголовное дело

После жестокого избиения челябинской школьницы возбудили уголовное дело.

Видео избиения появилось сегодня, 2 ноября, в социальных сетях. На нем видно, как несколько подростков обступили девочку, требуя встать на колени и извиниться. Когда та отказывается, несколько подростков начинают ее пинать. Но даже когда она выполняет их требования, избиение не заканчивается – школьницу, которой, по словам горожан, всего 12 лет, несколько раз бьют ногами по голове.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, события, запечатленные на видеозаписи, происходили 4 октября у одного из торговых комплексов города. Установлены все их участники. Всем им нет и 16 лет.

Двое несовершеннолетних, наносивших удары, будут поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении их родителей полицейскими собираются материалы для привлечения к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).

Кроме того, по информации пресс-службы регионального следственного управления СКР, по факту избиения школьницы возбуждены уголовные дела по признакам хулиганства, а также угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

«В ходе расследования следователем СК России будет проведен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся», – заявили представители Следственного комитета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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