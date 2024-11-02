Водоемы на Таганае начало затягивать льдом

Обитатели парка в Челябинской области не ожидали столь внезапного наступления холодов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Тагай», водоемы в парке начинают покрываться льдом. И, похоже, это стало сюрпризом для некоторых обитателей национального парка. Например, для некоторых не успевших улететь крякв.

Впрочем, не исключено, что птицы останутся зимовать на каком-нибудь незамерзающем пруду в черте Златоуста, как в последние годы поступают многие их сородичи, отмечают сотрудники парка.

А вот повторять вслед за кряквами «прогулки по воде» пока не стоит, отмечают ученые. Безопасным для человека считается лед толщиной не меньше 10 сантиметров (в случае, если вода пресная). А до таких параметров ему еще очень далеко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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