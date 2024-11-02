На Южном Урале занялись спасением одной из самых редких в мире птиц

В Челябинской области собираются разработать региональную стратегию сохранения редкого вида птиц.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве экологии, поводом послужило резкое сокращение редкого и очень красивого вида птиц – краснокнижной утки савки. В итоге в 2023 году была запрещена весенняя охота на Варненских озерах (в местах обитания утки савки) и сдвинуты сроки осенней охоты.

Эксперты уже проделали большую работу по детальному изучению специфики образа жизни и мест обитания утки савки в регионе. В Варненском районе открыто гнездование нескольких пар на болотистом водоёме Кисене, чего ранее не наблюдалось; орнитологам удалось также сделать уникальные кадры плавающих уток савок. В настоящий момент учёные и эксперты приступили к завершающей стадии спасения краснокнижной утки – разработке региональной стратегии ее сохранения.

Напомним, савка – это редчайшая утка Евразии, одна из самых редких птиц в мире. Она включена в Международную красную книгу. Из-за своей доверчивости и уязвимости она первая попадает «под выстрел охотника», потому что, заслышав стрельбу, летит не от огня, а на огонь.

В Челябинскую область прилетает на гнездование не более 50 пар.

Челябинск, Софья Артемьева

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