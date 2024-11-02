В Челябинске закрыли движение в районе трамвайного депо №1

Движение в районе трамвайного депо №1 в Челябинске временно закрыто.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения введены в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

«До 21 часа 2 ноября закрыто движение транспорта в районе дома №30 по улице Первой Пятилетки (по направлению к улице Российской)", – уточняют представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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