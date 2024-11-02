Экс-полицейский, обогащавшийся на экзаменах будущих водителей, предстанет перед судом в Миассе

В Челябинской области перед судом предстанет бывший сотрудник ГИБДД, обвиняемый в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в Миассе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД территориального отдела полиции, обвиняемого в получении 31 взятки.

По версии следствия, в период с 2020 года по ноябрь 2023 года полицейский брал от 15 до 70 тысяч рублей за содействие при прохождении экзамена по вождению в условиях дорожного движения. Получив деньги, он проводил испытания по заранее известному кандидату маршруту, а также игнорировал допускаемые ошибки.

На чистую воду инспектора вывели следователи регионального СКР и сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

В ходе расследования выяснилось, что на полученные деньги южноуралец, среди прочего, купил автомобиль марки LEXUS, на который был наложен арест.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Кроме того, при расследовании уголовного дела выяснилась причастность к аналогичным преступлениям коллеги миасца. За получение девяти взяток он получил 2,5 года лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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